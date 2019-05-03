Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым

Posted 3 мая 2019, 05:09
Published 3 мая 2019, 05:09
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Информация о том, что Постников найден живым появилась утром 3 мая на странице томского координатора «Открытой России» Алексея Прянишникова.
Владислав Постников нашёлся. Жив. Извиняется, что исчез. Всем спать!написал Прянишников.
В телеграмм-канале «Записки правозащитника» чуть позже появилась версия того, где пропадал мужчина.
Написал на почту одной из знакомых, что внезапно уехал и телефон потерял. Услышал в новостях, что его ищут, вспомнил почту, пишет, что дико извиняется, что никого не смог предупредить,написали авторы канала.
Напомним, Владислав Постников перестал выходить на связь 29 апреля, онлайн последний раз был 1 мая. Так как он не планировал никуда уезжать, то друзья и знакомые забили тревогу и сообщили об исчезновении в сети.