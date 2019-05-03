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Posted 3 мая 2019, 05:09

Published 3 мая 2019, 05:09

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым

3 мая 2019, 05:09
Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь. С молодым человеком всё в порядке, исчезновение он объяснил потерянным телефоном, сообщает E1.

Информация о том, что Постников найден живым появилась утром 3 мая на странице томского координатора «Открытой России» Алексея Прянишникова.

Владислав Постников нашёлся. Жив. Извиняется, что исчез. Всем спать!написал Прянишников.

В телеграмм-канале «Записки правозащитника» чуть позже появилась версия того, где пропадал мужчина.

Написал на почту одной из знакомых, что внезапно уехал и телефон потерял. Услышал в новостях, что его ищут, вспомнил почту, пишет, что дико извиняется, что никого не смог предупредить,написали авторы канала.

Напомним, Владислав Постников перестал выходить на связь 29 апреля, онлайн последний раз был 1 мая. Так как он не планировал никуда уезжать, то друзья и знакомые забили тревогу и сообщили об исчезновении в сети.

#Общество#Новости УрФО#Социальные сети#Пропавший#Найден#Екатеринбург
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