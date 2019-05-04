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Posted 4 мая 2019, 17:52

Published 4 мая 2019, 17:52

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Движение по центральным улицам Екатеринбурга перекроют из-за велопробега

4 мая 2019, 17:52
По центральным улицам уральской столицы 19 мая пройдёт массовый велопробег. В связи с этим будет перекрыто движение автомобилей по проспекту Ленина, сообщают «Вечерние Ведомости».

Перекрытие движения произойдёт с 11:00 до 13:00, оно позволит участникам велопробега ездить во всю ширину проезжей части. Иногородние велосипедисты смогут заехать в город по объездной дороге с ЖБИ. Организаторы планируют перед началом пробега провести дополнительный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.

Если вы участвуете в велопараде вместе с детьми, то обязательно берите с собой детское кресло, если оно необходимо. А если дети могут ехать на велосипеде самостоятельно, то следите за тем, чтобы на протяжении всего маршрута они ехали рядом с вами. Если вы решили поддержать костюмированную часть велопарада, выбрали одну из представленных тем — «Рок-н-ролл», «Будущее» или «Ретро» — или придумали свою тему, следите за тем, чтобы ваша маска или шлем не закрывали вам обзор. Костюм не должен попадать в крутящиеся части велосипеда. А если вы решили взять с собой необычный велосипед или другую технику, убедитесь, что она сможет проехать дистанцию 10 километров,отметили организаторы.

В мероприятии примут участие велосипед тагильского мастерового Артамонова, сконструированный им в 1800 году, вездеход, велорикши, кастом байки, трёхколёсные и одноколёсные велосипеды.

#Транспорт#Новости УрФО#Автомобиль#Центр города#Велосипед#Велосипедисты#Перекрытие#Екатеринбург
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