Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки бубонной чумы

Заболевание разносят сурки. Случаи бубонной чумы возникают в Монголии ежегодно. Причиной тому может являться традиция народа съедать почки только что убитого грызуна. Этот обычай сулит здоровье, сообщает «Новосибирск-онлайн» со ссылкой на туристку Елену.