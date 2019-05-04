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Posted 4 мая 2019, 11:32

Published 4 мая 2019, 11:32

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки бубонной чумы

4 мая 2019, 11:32
В Монголии объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы. Несколько десятков российских туристов не могут покинуть страну, сообщают «Новые Известия».

Карантин продлится до 5 мая. Данная форма бубонной чумы передается через кровь людей, которые съели зараженное животное.

По неподтвержденной версии, 30 апреля в провинции Баян-Улгий от бубонной чумы скончалась супружеская пара местных жителей.

Заболевание разносят сурки. Случаи бубонной чумы возникают в Монголии ежегодно. Причиной тому может являться традиция народа съедать почки только что убитого грызуна. Этот обычай сулит здоровье, сообщает «Новосибирск-онлайн» со ссылкой на туристку Елену.

Информацию о карантине подтвердили в посольстве России в Монголии.

#Россия#Здоровье#Туристы#Монголия#Карантин
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