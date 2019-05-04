Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки бубонной чумы

Posted 4 мая 2019, 11:32
Published 4 мая 2019, 11:32
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Карантин продлится до 5 мая. Данная форма бубонной чумы передается через кровь людей, которые съели зараженное животное.
По неподтвержденной версии, 30 апреля в провинции Баян-Улгий от бубонной чумы скончалась супружеская пара местных жителей.
Заболевание разносят сурки. Случаи бубонной чумы возникают в Монголии ежегодно. Причиной тому может являться традиция народа съедать почки только что убитого грызуна. Этот обычай сулит здоровье, сообщает «Новосибирск-онлайн» со ссылкой на туристку Елену.
Информацию о карантине подтвердили в посольстве России в Монголии.