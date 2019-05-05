13 человек погибли при пожаре после крушения Superjet в Москве

Мексика планирует отказаться от использования этих российских самолетов из-за проблем с двигателями, ранее еще четыре страны и три авиакомпании в России отказались от Sukhoi Superjet 100. Сейчас на нем совершаются внутренние рейсы в России (9 авиакомпаний, среди них "Аэрофлот"), перелеты в Таиланде и Казахстане.