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Posted 5 мая 2019, 18:47

Published 5 мая 2019, 18:47

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

13 человек погибли при пожаре после крушения Superjet в Москве

5 мая 2019, 18:47
13 человек, в том числе двое детей погибли при крушении самолета в Шереметьево, сообщают в Следственном комитете России. Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся 5 мая в Москве. Одной из причин называют удар молнии на высоте 2100 метров.

Еще минимум два человека - в тяжелом состоянии. 73 пассажира и 5 членов экипажа находились в самолете, который летел из Москвы в Мурманск. Аварийная посадка произошла через полчаса после взлета.

На месте работают медики, следователи, психологи и другие специалисты. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию для расследования произошедшего. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Рейсы до Шереметьево уже начал принимать аэропорт Домодедово, в аэропорте на месте ЧП работает только одна взлетно-посадочная полоса.

Sukhoi Superjet 100 был разработан в России впервые после распада СССР. По данным Википедии, на создание самолета было затрачено порядка 44 млрд рублей. С момента первого полета в 2008 году прошло три года, прежде чем самолет поступил в эксплуатацию авиакомпаний. Известно, что из 186 собранных самолетов заказчикам передан 151.

За эти годы Sukhoi Superjet 100 трижды терпел серьезные крушения. В 2012 году в Индонезии во время демонстрационного полета при столкновении с горой погибли 45 человек, в 2013 - в Исландии самолет повредил двигатель (1 пострадавший).

Мексика планирует отказаться от использования этих российских самолетов из-за проблем с двигателями, ранее еще четыре страны и три авиакомпании в России отказались от Sukhoi Superjet 100. Сейчас на нем совершаются внутренние рейсы в России (9 авиакомпаний, среди них "Аэрофлот"), перелеты в Таиланде и Казахстане.

#Происшествия#Москва#Авиакатастрофа#Самолет#Крушение
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