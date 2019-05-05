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Posted 5 мая 2019, 06:57

Published 5 мая 2019, 06:57

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Дмитрий Ионин готов понести наказание за стрельбу из автомата в Камышлове

5 мая 2019, 06:57
Депутат госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин выразил готовность понести наказание за инцидент со стрельбой из автомата в Камышлове, сообщает Ура.ру.

По словам Ионина, он готов нести административную ответственность за нарушение общественного порядка.

Сегодня, 5 мая, около 16.00 депутат планирует собрать пресс-конференцию, где покажет автомат, из которого велась стрельба. Об этом Ионин сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что информация о стрельбе из автомата около жилого дома в Камышлове появилась 4 мая. На кадрах видео, которое снял очевидец, видно группу мужчин. Один из них, похожий на Ионина, стоит с автоматом, а потом выпускает несколько очередей вверх.

Позже Ионин подтвердил случившееся. Он рассказал, что автомат был игрушкой.

Я нажал — ой ни фига себе. Приехала полиция, мы дали объяснения. Я никого не перепугал. Стрелял мой помощник Павел. Мы действительно не правы, перед всеми извинились,сообщил Ионин.

Камышлов Дмитрий Ионин посещал для решения проблемы обманутых дольщиков.

#Общество#Стрельба#Камышлов#Дмитрий Ионин
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