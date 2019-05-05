Дмитрий Ионин готов понести наказание за стрельбу из автомата в Камышлове

Напомним, что информация о стрельбе из автомата около жилого дома в Камышлове появилась 4 мая. На кадрах видео, которое снял очевидец, видно группу мужчин. Один из них, похожий на Ионина, стоит с автоматом, а потом выпускает несколько очередей вверх.