Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на две должности

Posted 6 мая 2019, 07:40
Published 6 мая 2019, 07:40
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Будущий руководитель управления муниципальных закупок должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по направлениям «Технология материалов», «Экономика и управление» или «Государственное и муниципальное управление», допускаются также и другие направления при условии наличия свидетельства о профессиональной переподготовки или о повышении квалификации в сфере закупок. Еще одним требованием к претендентам является опыт работы в муниципальной службе или по специальности не менее года.
Аналогичные требования предъявляются к кандидатуре на пост руководителя экономического управления администрации.
Документы принимаются до 30 мая. В конце июня определится победитель конкурса.