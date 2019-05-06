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Posted 6 мая 2019, 07:40

Published 6 мая 2019, 07:40

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на две должности

6 мая 2019, 07:40
Администрация Нижнего Тагила ищет начальника управления муниципальных закупок и главу экономического управления, об этом сообщается на официальном сайте города.

Будущий руководитель управления муниципальных закупок должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по направлениям «Технология материалов», «Экономика и управление» или «Государственное и муниципальное управление», допускаются также и другие направления при условии наличия свидетельства о профессиональной переподготовки или о повышении квалификации в сфере закупок. Еще одним требованием к претендентам является опыт работы в муниципальной службе или по специальности не менее года.

Аналогичные требования предъявляются к кандидатуре на пост руководителя экономического управления администрации.

Документы принимаются до 30 мая. В конце июня определится победитель конкурса.

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