tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2019, 07:02

Published 6 мая 2019, 07:02

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Екатеринбурге из-за снаряда эвакуируют бизнес-центр

6 мая 2019, 07:02
В Екатеринбурге эвакуируют бизнес-центр «Квартал», предположительно, из-за обнаруженного военного снаряда, сообщает портал Е1.

В 11 часов в екатеринбургском бизнес-центре, расположенном на Сибирском тракте, началась эвакуация. На территории бизнес-центра были замечены силовики и машины спецслужб.

По предварительной информации, причиной эвакуации стал военный снаряд. Однако официально данную информацию пока не подтвердили ни в полиции, ни в УФСБ по региону.

Ранее в Екатеринбурге местные жители обнаружили на улице предмет, похожий на снаряд времен ВОВ.

#Происшествия#Новости УрФО#Эвакуация#Снаряд#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика