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Posted 6 мая 2019, 17:37

Published 6 мая 2019, 17:37

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Пионерском посёлке из окна дома выпала женщина

6 мая 2019, 17:37
Жители одной из многоэтажных новостроек в Пионерском сообщили, что из окна выпала женщина. При падении она получила травмы несовместимые с жизнью, сообщает E1.

Инцидент произошёл днём 6 мая напротив дома на улице Ирбитская, 4. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, полиция начала опрос свидетелей и соседей.

Согласно предварительной информации правоохранительных органов, криминал в данной смерти отсутствует. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

В последний день апреля аналогичный случай произошёл с 11-летней девочкой в Екатеринбурге. Мама подростка, вернувшись домой, обнаружила открытое окно, а выглянув наружу, увидела тело дочери, накрытое куртками.

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