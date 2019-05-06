В Пионерском посёлке из окна дома выпала женщина

Жители одной из многоэтажных новостроек в Пионерском сообщили, что из окна выпала женщина. При падении она получила травмы несовместимые с жизнью, сообщает E1.

Инцидент произошёл днём 6 мая напротив дома на улице Ирбитская, 4. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, полиция начала опрос свидетелей и соседей. Согласно предварительной информации правоохранительных органов, криминал в данной смерти отсутствует. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. В последний день апреля аналогичный случай произошёл с 11-летней девочкой в Екатеринбурге. Мама подростка, вернувшись домой, обнаружила открытое окно, а выглянув наружу, увидела тело дочери, накрытое куртками.