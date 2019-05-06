В Пионерском посёлке из окна дома выпала женщина

Posted 6 мая 2019, 17:37
Published 6 мая 2019, 17:37
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Инцидент произошёл днём 6 мая напротив дома на улице Ирбитская, 4. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, полиция начала опрос свидетелей и соседей.
Согласно предварительной информации правоохранительных органов, криминал в данной смерти отсутствует. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.
В последний день апреля аналогичный случай произошёл с 11-летней девочкой в Екатеринбурге. Мама подростка, вернувшись домой, обнаружила открытое окно, а выглянув наружу, увидела тело дочери, накрытое куртками.