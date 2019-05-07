Глава Минздрава Свердловской области посетил больницу с митрополитом

Posted 7 мая 2019, 05:30
Published 7 мая 2019, 05:30
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
4 мая министр здравоохранения региона Андрей Цветков с рабочим визитом посетил городскую больницу Красноуфимска. Визит министра совпал с Пасхальной неделей, вместе с чиновником Красноуфимск посетил митрополит Кирилл. Они навестили детей в красноуфимской больнице, а также побывали в нескольких храмах.
Также в ходе визита Андрей Цветков дал оценку работе районной больницы и оценил поликлинику, где обновлена зона регистратуры и созданы комфортные условия для пребывания пациентов.
Для 35 тысяч красноуфимцев высокотехнологичная медицина стала гораздо ближе и доступней. Более 150 стентирований и коронарографий проведено за три месяца текущего года в отделение кардиохирургии,сообщил Цветков.