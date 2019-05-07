tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2019, 05:30

Published 7 мая 2019, 05:30

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Глава Минздрава Свердловской области посетил больницу с митрополитом

7 мая 2019, 05:30
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и митрополит Кирилл посетили больницу в Красноуфимске, сообщает правительство региона.

4 мая министр здравоохранения региона Андрей Цветков с рабочим визитом посетил городскую больницу Красноуфимска. Визит министра совпал с Пасхальной неделей, вместе с чиновником Красноуфимск посетил митрополит Кирилл. Они навестили детей в красноуфимской больнице, а также побывали в нескольких храмах.

Также в ходе визита Андрей Цветков дал оценку работе районной больницы и оценил поликлинику, где обновлена зона регистратуры и созданы комфортные условия для пребывания пациентов.

Для 35 тысяч красноуфимцев высокотехнологичная медицина стала гораздо ближе и доступней. Более 150 стентирований и коронарографий проведено за три месяца текущего года в отделение кардиохирургии,сообщил Цветков.

#Общество#Свердловская область#Минздрав#Митрополит Кирилл
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика