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Posted 7 мая 2019, 18:44

Published 7 мая 2019, 18:44

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего самолёта Superjet

7 мая 2019, 18:44
Министерство транспорта планирует ходатайствовать о награждении посмертно Максима Моисеева орденом Мужества, а бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель государственными наградами, сообщает ТАСС.

Просьба от лица главы ведомства Евгения Дитриха будет направлена в адрес президента Владимира Путина. Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, по мнению Минтранса, заслужили награды за проявленную смелость и решительность во время спасения людей. Максим Моисеев пожертвовал жизнью ради спасения пассажиров, потому должен получить орден Мужества посмертно, считают в ведомстве.

Напомним, самолёт Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся 5 мая в Москве при заходе на посадку, в результате катастрофы погиб 41 человек. Следственный комитет назвал среди основных версий аварий недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

#Общество#Самолет#Минтранс#Награды#Президент РФ
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