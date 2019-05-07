Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего самолёта Superjet

Просьба от лица главы ведомства Евгения Дитриха будет направлена в адрес президента Владимира Путина. Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, по мнению Минтранса, заслужили награды за проявленную смелость и решительность во время спасения людей. Максим Моисеев пожертвовал жизнью ради спасения пассажиров, потому должен получить орден Мужества посмертно, считают в ведомстве.