tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2019, 04:09

Published 7 мая 2019, 04:09

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Ройзман вспомнил о поддельных дипломах инженеров Sukhoi Superjet 100

7 мая 2019, 04:09
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своем канале на Youtube вспомнил историю с поддельными дипломами инженеров, занимавшихся сборкой самолетов Sukhoi Superjet 100.

Евгений Ройзман рассказал, что в 2010 году следователи прокуратуры обнаружили у инженеров, которые занимались сборкой самолетов Sukhoi Superjet 100, более 20 поддельных дипломов об образовании. Помимо этого, в компании, где производят Superjet, было выявлено 50 поддельных документов у сотрудников.

Экс-мэр отметил, что в компании «Аэрофлот» также не очень положительно относятся к Superjet.

Их ставят в самый дальний отстойник. Они их стесняются. Это самолет-ЧП,сказал Евгений Ройзман.

Он предложил самолетам Sukhoi Superjet 100 запретить осуществлять вылеты.

Напомним, что 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 загорелся в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Погиб 41 пассажир. Эвакуацию затруднили сами пассажиры, спасавшие свою ручную кладь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Несоблюдение техники безопасности, приведшее к смерти двух и более лиц».

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих после ЧП сообщил, что не видит оснований для запрета Sukhoi Superjet 100.

#Общество#Новости УрФО#Смерть#Евгений Ройзман*#Самолет#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика