Ройзман вспомнил о поддельных дипломах инженеров Sukhoi Superjet 100

Евгений Ройзман рассказал, что в 2010 году следователи прокуратуры обнаружили у инженеров, которые занимались сборкой самолетов Sukhoi Superjet 100, более 20 поддельных дипломов об образовании. Помимо этого, в компании, где производят Superjet, было выявлено 50 поддельных документов у сотрудников.