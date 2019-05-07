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Posted 7 мая 2019, 03:37

Published 7 мая 2019, 03:37

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Свердловчанин начал сбор подписей за отставку Ионина после стрельбы

7 мая 2019, 03:37
Житель Камышлова в соцсетях организовал сбор подписей за отставку депутата Госдумы Дмитрия Ионина после инцидента со стрельбой из автомата, сообщает Ура.ру.

Житель Камышлова в соцсетях призывает свердловчан поставить свою подпись в петиции за отставку депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Обращение будет направлено председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Если раньше закон был не писан бандитам, теперь — депутатам. Место ли таким людям в Госдуме? Мы считаем, что нет!написал активист.

Ионин пояснил корреспондентам Ура.ру, что понимает недовольство народа властями.

В обществе есть недовольство действиями многих властьимущих, поэтому появление петиции неудивительно,пояснил депутат.

При этом Ионин отметил, что он накануне выступал в эфире одной из радиостанций, где в результате опроса его поддержали 69% слушателей. Также депутат сказал, что получает слова поддержки от свердловчан в соцсетях.

Напомним, что в минувшие выходные Дмитрий Ионин открыл стрельбу из автомата близ кафе в Камышлове, чем переполошил горожан. Инцидент попал на видео. После этого депутат сообщил, что оружие не боевое, а выстрелы произошли по чистой случайности. Автомат депутат на следующий день подарил юнармейцу и пояснил, что готов предоставить оружие на экспертизу. Однако на данный момент, по его словам, правоохранители к нему с такой просьбой не обращались.

#Общество#Депутат#Отставка#Камышлов#Дмитрий Ионин#Петиция
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