Свердловчанин начал сбор подписей за отставку Ионина после стрельбы

Posted 7 мая 2019, 03:37
Published 7 мая 2019, 03:37
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Житель Камышлова в соцсетях призывает свердловчан поставить свою подпись в петиции за отставку депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Обращение будет направлено председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.
Если раньше закон был не писан бандитам, теперь — депутатам. Место ли таким людям в Госдуме? Мы считаем, что нет!написал активист.
Ионин пояснил корреспондентам Ура.ру, что понимает недовольство народа властями.
В обществе есть недовольство действиями многих властьимущих, поэтому появление петиции неудивительно,пояснил депутат.
При этом Ионин отметил, что он накануне выступал в эфире одной из радиостанций, где в результате опроса его поддержали 69% слушателей. Также депутат сказал, что получает слова поддержки от свердловчан в соцсетях.
Напомним, что в минувшие выходные Дмитрий Ионин открыл стрельбу из автомата близ кафе в Камышлове, чем переполошил горожан. Инцидент попал на видео. После этого депутат сообщил, что оружие не боевое, а выстрелы произошли по чистой случайности. Автомат депутат на следующий день подарил юнармейцу и пояснил, что готов предоставить оружие на экспертизу. Однако на данный момент, по его словам, правоохранители к нему с такой просьбой не обращались.