Свердловчанин начал сбор подписей за отставку Ионина после стрельбы

Напомним, что в минувшие выходные Дмитрий Ионин открыл стрельбу из автомата близ кафе в Камышлове, чем переполошил горожан. Инцидент попал на видео. После этого депутат сообщил, что оружие не боевое, а выстрелы произошли по чистой случайности. Автомат депутат на следующий день подарил юнармейцу и пояснил, что готов предоставить оружие на экспертизу. Однако на данный момент, по его словам, правоохранители к нему с такой просьбой не обращались.