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Posted 7 мая 2019, 20:11

Published 7 мая 2019, 20:11

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Свердловский ловец покемонов в храме Соколовский стал несудимым

7 мая 2019, 20:11
Свердловчанин Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме-на-Крови, освобожден судом Санкт-Петербурга от наказания за возбуждение ненависти либо вражды. Блогер из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме теперь считается несудимым, сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Рассмотрение ходатайства адвоката уральского блогера прошло в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга.

Изменения в законодательстве позволили освободить Соколовского от наказания по 9 эпизодам статьи об экстремизме, но еще по двум статьям - ч.1 ст.148 УК РФ (7 эпизодов) и ст.138.1 УК РФ - наказание оставлено в силе. С учетом того, что Руслан Соколовский уже находился под стражей и домашним арестом, а общий срок наказания по уголовным статьям за его преступления составил 6 месяцев ограничения свободы, сейчас блогер считается отбывшим наказание.

Виталий Черкасов, защитник 24-летнего жителя Екатеринбурга, сообщил, что теперь молодой человек официально является несудимым.

Соколовский летом 2016 года выложил ролик о том, как он ловил покемонов для популярной игры в Храме-на-крови в Екатеринбурге. Этот ролик стал причиной расследования в отношении блогера, позже специалисты нашли у Руслана ручку с диктофоном для скрытой аудиозаписи и зафиксировали нарушения закона в отношении верующих. В мае 2017-го года уралец был осужден по 3 статьям уголовного кодекса на три года и шесть месяцев условно. Позже наказание снизили до двух лет и трех месяцев.

#Свободное время#Новости УрФО#Суд#Приговор#Блогер
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