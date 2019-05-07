Свердловский ловец покемонов в храме Соколовский стал несудимым

Posted 7 мая 2019, 20:11
Published 7 мая 2019, 20:11
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
Рассмотрение ходатайства адвоката уральского блогера прошло в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга.
Изменения в законодательстве позволили освободить Соколовского от наказания по 9 эпизодам статьи об экстремизме, но еще по двум статьям - ч.1 ст.148 УК РФ (7 эпизодов) и ст.138.1 УК РФ - наказание оставлено в силе. С учетом того, что Руслан Соколовский уже находился под стражей и домашним арестом, а общий срок наказания по уголовным статьям за его преступления составил 6 месяцев ограничения свободы, сейчас блогер считается отбывшим наказание.
Виталий Черкасов, защитник 24-летнего жителя Екатеринбурга, сообщил, что теперь молодой человек официально является несудимым.
Соколовский летом 2016 года выложил ролик о том, как он ловил покемонов для популярной игры в Храме-на-крови в Екатеринбурге. Этот ролик стал причиной расследования в отношении блогера, позже специалисты нашли у Руслана ручку с диктофоном для скрытой аудиозаписи и зафиксировали нарушения закона в отношении верующих. В мае 2017-го года уралец был осужден по 3 статьям уголовного кодекса на три года и шесть месяцев условно. Позже наказание снизили до двух лет и трех месяцев.