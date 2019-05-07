Свердловский ловец покемонов в храме Соколовский стал несудимым

Соколовский летом 2016 года выложил ролик о том, как он ловил покемонов для популярной игры в Храме-на-крови в Екатеринбурге. Этот ролик стал причиной расследования в отношении блогера, позже специалисты нашли у Руслана ручку с диктофоном для скрытой аудиозаписи и зафиксировали нарушения закона в отношении верующих. В мае 2017-го года уралец был осужден по 3 статьям уголовного кодекса на три года и шесть месяцев условно. Позже наказание снизили до двух лет и трех месяцев.