В Екатеринбурге на стройке рабочего придавило бетонной плитой

Posted 7 мая 2019, 10:19
Published 7 мая 2019, 10:19
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
Инцидент произошел 7 мая на улице Ирбитской. На восьмом этаже сорвалась бетонная плита и упала на работника строительного объекта. В фирме, занимающейся строительством дома, ЧП подтвердили. Однако сообщили, что рабочий пострадал не сильно.
Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, у него ушиб ребер,сообщили корреспондентам Е1 в «Атомстройкомплексе».
6 мая на улице Ирбитской из окна многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошел в соседнем доме.