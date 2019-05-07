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Posted 7 мая 2019, 10:19

Published 7 мая 2019, 10:19

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

В Екатеринбурге на стройке рабочего придавило бетонной плитой

7 мая 2019, 10:19
В Екатеринбурге рабочий «Атомстройкомплекса» получил травмы в результате падения бетонной плиты, пишет портал Е1.

Инцидент произошел 7 мая на улице Ирбитской. На восьмом этаже сорвалась бетонная плита и упала на работника строительного объекта. В фирме, занимающейся строительством дома, ЧП подтвердили. Однако сообщили, что рабочий пострадал не сильно.

Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, у него ушиб ребер,сообщили корреспондентам Е1 в «Атомстройкомплексе».

6 мая на улице Ирбитской из окна многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошел в соседнем доме.

#Происшествия#Новости УрФО#Травма#Рабочие#Стройка#Екатеринбург
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