tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2019, 05:35

Published 7 мая 2019, 05:35

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Жительница Режа подозревается в изготовлении наркотиков из таблеток

7 мая 2019, 05:35
В Реже задержана местная жительница, подозревающаяся в изготовлении наркотических средств из таблеток, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

В дежурную часть МВД по Режевскому району поступило сообщение об изготовлении наркотиков. По указанному адресу выехала оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что безработная женщина 1986 года рождения, состоящая на учете у нарколога, приобретает по специальному рецепту лекарства. В последующем из медпрепаратов, в состав которых входит сильнодействующее вещество, женщина изготавливала наркотики.

Находясь в своей квартире, она сбыла своему знакомому шприц с наркотическим веществом массой 1,32 грамма. После осуществления передачи наркотика, женщина была задержана в момент, когда гость покидал ее квартиру. Вместе с ней в квартире находился ее супруг, также употребляющий наркотики. Все были задержаны и доставлены в отделение. Там женщина призналась правоохранителям, что готовила наркотик один или два раза в неделю, употребляла сама, а также продавала с целью получения прибыли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 234 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Жительнице Режа грозит лишение свободы на срок до трех лет.

#Общество#Полиция#Уголовное дело#Наркотики#Реж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика