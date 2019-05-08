Екатеринбургские креативщики запустили проект с Артемом Дзюбой

Футболистов «Спартака» мы снимали после тренировки, и они были немного уставшие. Поэтому в Санкт-Петербурге было проще работать. Футболисты «Зенита» в очень хорошем расположении были, атмосфера такая добрая, поделилась с корреспондентами Е1 продюсер креативного агентства Ирина Бондарович.