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Posted 8 мая 2019, 06:08

Published 8 мая 2019, 06:08

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Екатеринбургские креативщики запустили проект с Артемом Дзюбой

8 мая 2019, 06:08
Креативное агентство из Екатеринбурга запустило проект, в котором примут участие футболисты «Зенита» и «Спартака», пишет портал Е1.

В проекте будут участвовать футболисты Артем Дзюба, Роман Зобнин, Георгий Джикия и другие. Ранее креативщики готовили видеоролики, теперь они готовы запустить фотопроект. Подробности работы организаторы пока не раскрывают. Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

Футболистов «Спартака» мы снимали после тренировки, и они были немного уставшие. Поэтому в Санкт-Петербурге было проще работать. Футболисты «Зенита» в очень хорошем расположении были, атмосфера такая добрая, поделилась с корреспондентами Е1 продюсер креативного агентства Ирина Бондарович.

Помимо проекта со звездами футбола, креативщики из Екатеринбурга готовят видеопроект о странных людях, как их называют сами организаторы - «городских сумасшедших».

#Свободное время#Новости УрФО#Футбол#Проект#Фотографии#Екатеринбург
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