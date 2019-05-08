Глава Артемовского ГО получил представление за долг по зарплате

В отношении директора предприятия было возбуждено административное производство по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).