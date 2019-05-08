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Posted 8 мая 2019, 16:43

Published 8 мая 2019, 16:43

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Глава Артемовского ГО получил представление за долг по зарплате

8 мая 2019, 16:43
В Артемовском работники муниципального предприятия «Буланашское жилищно-коммунальное хозяйство» через прокуратуру смогли добиться выплаты заработной платы, общий долг по которой составлял 1,6 млн рублей. За отсутствие контроля представление получил глава округа, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе следствия выяснилось, что предприятие, обеспечивающее питьевой водой поселок Буланаш, с января по март 2019 года не платило 32 работникам заработную плату.

Замглавы Артемовского городского округа получил от прокуратуры сведения о невыплате зарплаты и потребовал погасить задолженность.

Прокуратура из-за отсутствия контроля за деятельностью муниципального предприятия внесла в адрес главы Артемовского городского округа представление об устранении нарушения трудового законодательства.

В отношении директора предприятия было возбуждено административное производство по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

В настоящий момент задолженность перед работниками полностью погашена.

#Происшествия#Прокуратура#Долг#Артемовский#Заработная плата
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