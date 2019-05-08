Суд оставил на свободе тагильчанина, убившего посетителя бара ударом кулака

Мужчина обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Свою вину он признал еще в ходе следствия. Тагильчанин получил один год и четыре месяца ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.