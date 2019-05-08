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Posted 8 мая 2019, 11:52

Published 8 мая 2019, 11:52

Modified 18 июня 2022, 20:19

Updated 18 июня 2022, 20:19

Суд оставил на свободе тагильчанина, убившего посетителя бара ударом кулака

Суд оставил на свободе тагильчанина, убившего посетителя бара ударом кулака

8 мая 2019, 11:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
8 мая Дзержинском районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 31-летнему жителю Вагонки, который осенью 2018 года нанес смертельный удар кулаком посетителю «Bar 44» по адресу улица Энтузиастов, 44а.

Мужчина обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Свою вину он признал еще в ходе следствия. Тагильчанин получил один год и четыре месяца ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Инцидент произошел 11 октября 2018 года около 10 вечера в коридоре бара на улице Энтузиастов. В ходе ссоры обвиняемый ударил одного из посетителей заведения кулаком по голове. Мужчина упал на бетонный пол, получил черепно-мозговую травму, из-за чего умер на месте.

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