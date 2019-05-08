Суд оставил на свободе тагильчанина, убившего посетителя бара ударом кулака

Posted 8 мая 2019, 11:52
Published 8 мая 2019, 11:52
Modified 18 июня 2022, 20:19
Updated 18 июня 2022, 20:19
Мужчина обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Свою вину он признал еще в ходе следствия. Тагильчанин получил один год и четыре месяца ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.
Инцидент произошел 11 октября 2018 года около 10 вечера в коридоре бара на улице Энтузиастов. В ходе ссоры обвиняемый ударил одного из посетителей заведения кулаком по голове. Мужчина упал на бетонный пол, получил черепно-мозговую травму, из-за чего умер на месте.