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Posted 8 мая 2019, 17:31

Published 8 мая 2019, 17:31

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В исправительной колонии Невьянска произошёл пожар

8 мая 2019, 17:31
На территории ИК-46, находящейся в Невьянске, загорелся столярный цех. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Пожар произошёл 8 мая. Огонь вспыхнул в помещении пропускной зоны по пути в цех деревообработки. Позже пламя распространилось на кровлю здания. Для тушения пожара были задействованы 4 единицы техники.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Никто из заключенных и персонала колонии не пострадал, потому что время было вечернее, работы уже закончились,сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Невьянск#Исправительная колония
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