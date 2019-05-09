На Урале в здании ФССП установили почти вертикальный пандус для инвалидов

Posted 9 мая 2019, 17:02
Published 9 мая 2019, 17:02
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Видео с инвалидом, который безуспешно пытается на коляске заехать по пандусу в здание, появилось в группах Каменска-Уральского в социальных сетях. Оказалось, что здание, у которого оборудован неприступный пандус, является отделом ФССП.
Как сообщают корреспонденты «Пятого канала», попасть в здание мужчина-инвалид так и не смог.
В Серове администрацию города обязали установить пандус в подъезде, где живет инвалид-колясочница. Однако для этого потребовалось решение суда.