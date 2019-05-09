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Posted 9 мая 2019, 17:02

Published 9 мая 2019, 17:02

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

На Урале в здании ФССП установили почти вертикальный пандус для инвалидов

9 мая 2019, 17:02
В Каменске-Уральском у здания службы судебных приставов установили почти вертикальный пандус для инвалидов, сообщает «Пятый канал».

Видео с инвалидом, который безуспешно пытается на коляске заехать по пандусу в здание, появилось в группах Каменска-Уральского в социальных сетях. Оказалось, что здание, у которого оборудован неприступный пандус, является отделом ФССП.

Как сообщают корреспонденты «Пятого канала», попасть в здание мужчина-инвалид так и не смог.

В Серове администрацию города обязали установить пандус в подъезде, где живет инвалид-колясочница. Однако для этого потребовалось решение суда.

#Общество#Каменск-Уральский#Инвалиды#Пандус#ФССП
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