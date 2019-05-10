Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Posted 10 мая 2019, 17:17
Published 10 мая 2019, 17:17
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Молодой екатеринбуржец выделился из шествия. Мужчина шел вместе со своей семьей и нес табличку с надписью «Не за такую страну проливалась кровь наших дедов».
После парада фото парня распространилось по всем социальным сетям. Подписчики разделились на тех, кто поддерживает позицию жителя Екатеринбурга, и тех, кто не согласен с надписью.
Напомним, 9 мая в шествии «Бессмертного полка» в Нижнем Тагиле приняли участие тысячи горожан.