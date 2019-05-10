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Posted 10 мая 2019, 17:17

Published 10 мая 2019, 17:17

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

10 мая 2019, 17:17
Житель Екатеринбурга стал известен в социальных сетях после того, как в шествии «Бессмертного полка» прошел с провокационной табличкой, сообщает портал Е1.

Молодой екатеринбуржец выделился из шествия. Мужчина шел вместе со своей семьей и нес табличку с надписью «Не за такую страну проливалась кровь наших дедов».

После парада фото парня распространилось по всем социальным сетям. Подписчики разделились на тех, кто поддерживает позицию жителя Екатеринбурга, и тех, кто не согласен с надписью.

Напомним, 9 мая в шествии «Бессмертного полка» в Нижнем Тагиле приняли участие тысячи горожан.

#Общество#Новости УрФО#Социальные сети#Шествие#Бессмертный полк#Екатеринбург
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