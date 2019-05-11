В Свердловской области зафиксирована аномальная активность клещей

Posted 11 мая 2019, 15:39
Published 11 мая 2019, 15:39
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
С начала сезона в Свердловской области от клещей уже пострадали 2,6 тысячи человек. Около тысячи пострадавших проживают в Екатеринбурге. Половина обратившихся за помощью - несовершеннолетние.
В Екатеринбурге работает лаборатория, занимающаяся исследованием клещей, снятых с горожан. За сутки сотрудники лаборатории могут исследовать до 500 особей.
Во всех городах региона проводится акарицидная обработка парков, скверов, территорий образовательных учреждений. Однако принятые меры не способны полностью обезопасить горожан. Как сообщают эксперты, клещи могут перемещаться на животных.
Ранее сообщалось, что у двоих детей в Екатеринбурге, пострадавших от укусов клещей, подозревают клещевой энцефалит. Наиболее эффективным способом избежать тяжелых последствий является своевременная вакцинация.