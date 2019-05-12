Роман Абрамович вошёл в десятку богатейших резидентов Великобритании

Всего в список вошли трое россиян. Состояние Абрамовича оценено в 14,58 млрд долларов. При этом бизнесмен поднялся в рейтинге, так как годом ранее он занимал его 13-ую строчку. На восьмой строчке оказался Алишер Усманов с 14,73 млрд, десятое место занял, вошедший в рейтинг впервые, Михаил Фридман. Его состояние оценили в 14,1 млрд долларов.