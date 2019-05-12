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Posted 12 мая 2019, 06:29

Published 12 мая 2019, 06:29

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Роман Абрамович вошёл в десятку богатейших резидентов Великобритании

12 мая 2019, 06:29
Британская газета The Sunday Times опубликовала список самых богатых налоговых резидентов Великобритании. На девятом месте расположился совладелец компании ЕВРАЗ Роман Абрамович.

Всего в список вошли трое россиян. Состояние Абрамовича оценено в 14,58 млрд долларов. При этом бизнесмен поднялся в рейтинге, так как годом ранее он занимал его 13-ую строчку. На восьмой строчке оказался Алишер Усманов с 14,73 млрд, десятое место занял, вошедший в рейтинг впервые, Михаил Фридман. Его состояние оценили в 14,1 млрд долларов.

Первые места заняли бизнесмены из Индии Шри и Гопи Хиндуя, которые заработали 28,5 млрд. Лидер 2018 года, Джим Рэтклифф, сместился на третью строчку, второе место заняли братья Рувим, Дэвид и Саймон.

В конце апреля журнал Forbes опубликовал список 200 самых богатых бизнесменов России. В него попали 12 российских бизнесменов, имеющих активы в Свердловской области. Роман Абрамович занял в нём десятую строчку с состоянием в 12,4 млрд рублей.

#Экономика#Россия#ЕВРАЗ НТМК#Деньги#Роман Абрамович#Налоги#Великобритания
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