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Posted 13 мая 2019, 10:09

Published 13 мая 2019, 10:09

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Кольцово в Екатеринбурге вошел в топ-100 лучших аэропортов мира

13 мая 2019, 10:09
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге вошел в сотню лучших авиаузлов мира по версии компании AirHelp.

При составлении рейтинга основными показателями были пунктуальность, количество кафе и ресторанов, разнообразие магазинов и качество обслуживания пассажиров. Кольцово занял 94 строчку рейтинга, получив оценку 7,22 по 10-бальной шкале. Первое место рейтинга занял аэропорт Хамад, находящийся в Катаре.

Ранее екатеринбургский аэропорт получил премию World Airport Awards 2019, как лучший авиаузел в России и странах СНГ. Бизнес-зал «Топаз» в Кольцово признан самым лучшим по версии Sky Travel Awards.

#Транспорт#Новости УрФО#Кольцово#Рейтинг#Аэропорт#Екатеринбург
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