Кольцово в Екатеринбурге вошел в топ-100 лучших аэропортов мира

Posted 13 мая 2019, 10:09
Published 13 мая 2019, 10:09
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
При составлении рейтинга основными показателями были пунктуальность, количество кафе и ресторанов, разнообразие магазинов и качество обслуживания пассажиров. Кольцово занял 94 строчку рейтинга, получив оценку 7,22 по 10-бальной шкале. Первое место рейтинга занял аэропорт Хамад, находящийся в Катаре.
Ранее екатеринбургский аэропорт получил премию World Airport Awards 2019, как лучший авиаузел в России и странах СНГ. Бизнес-зал «Топаз» в Кольцово признан самым лучшим по версии Sky Travel Awards.