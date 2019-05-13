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Posted 13 мая 2019, 05:37

Published 13 мая 2019, 05:37

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге ночью огородили забором

13 мая 2019, 05:37
В Екатеринбурге для горожан закрыли доступ к скверу у Театра драмы, где планируется строительство храма святой Екатерины, пишет портал Е1.

Вокруг сквера у Театра драмы утром 13 мая появился забор с табличкой «Проход воспрещен», на территории сквера дежурит пост полиции. Как сообщают горожане, на территорию парка их не пускают. Также екатеринбуржцы сообщили, что забор возводили в спешке в ночные часы, в это время поблизости дежурили люди с оружием.

Местные жители не намерены расставаться со сквером и призываю горожан к акциям протеста.

Сегодня ночью шайка преступников поставила забор в нашем сквере! Я с этим категорически не согласна и пойду гулять в наш сквер сегодня, приходите все, написала жительница Екатеринбурга.

В фонде святой Екатерины корреспондентам Е1 пояснили, что забор появился в связи с началом строительных работ.

Землю под строительство храма путем аукциона получило ООО «Храм святой Екатерины». Разрешение на строительство было выдано ООО «Храм святой Екатерины» министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 25 апреля. Местные жители пытались в суде доказать незаконность возведения объекта на территории сквера, однако суд не нашел в словах истцов достаточных оснований для признания действий мэрии Екатеринбурга незаконными.

#Общество#Новости УрФО#Храм#Сквер#Забор#Екатеринбург
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