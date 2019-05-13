Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге ночью огородили забором

Вокруг сквера у Театра драмы утром 13 мая появился забор с табличкой «Проход воспрещен», на территории сквера дежурит пост полиции. Как сообщают горожане, на территорию парка их не пускают. Также екатеринбуржцы сообщили, что забор возводили в спешке в ночные часы, в это время поблизости дежурили люди с оружием.