В Нижних Сергах больные сахарным диабетом пройдут бесплатное обследование

Posted 13 мая 2019, 12:23
Published 13 мая 2019, 12:23
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Работа мобильного пункта «Диамобиль» на базе лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр» в Нижних Сергах запланирована с 13 по 17 мая. Предполагается, что будут обследованы порядка 200 больных сахарным диабетом. Врачи будут принимать до 40 пациентов ежедневно. Списки обследуемых были подготовлены заранее, в них входят люди, которые болеют сахарным диабетом первого и второго типов уже более пяти лет.
В состав бригады «Диамобиля» входят два эндокринолога, кардиолог, окулист, хирург, медсестра, лаборант и делопроизводитель. В случае необходимости пациенты будут направляться в областную больницу.
Ранее сообщалось, что около 50 деревень Серовского ГО смогут воспользоваться услугами стоматолога благодаря мобильному пункту, который приобретен на средства областного бюджета. Стоимость передвижного пункта составила 10 миллионов рублей. Он будет функционировать на базе КамАЗа.