tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2019, 12:23

Published 13 мая 2019, 12:23

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Нижних Сергах больные сахарным диабетом пройдут бесплатное обследование

13 мая 2019, 12:23
В Нижние Серги направлена мобильная лаборатория для обследования больных сахарным диабетом, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Работа мобильного пункта «Диамобиль» на базе лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр» в Нижних Сергах запланирована с 13 по 17 мая. Предполагается, что будут обследованы порядка 200 больных сахарным диабетом. Врачи будут принимать до 40 пациентов ежедневно. Списки обследуемых были подготовлены заранее, в них входят люди, которые болеют сахарным диабетом первого и второго типов уже более пяти лет.

В состав бригады «Диамобиля» входят два эндокринолога, кардиолог, окулист, хирург, медсестра, лаборант и делопроизводитель. В случае необходимости пациенты будут направляться в областную больницу.

Ранее сообщалось, что около 50 деревень Серовского ГО смогут воспользоваться услугами стоматолога благодаря мобильному пункту, который приобретен на средства областного бюджета. Стоимость передвижного пункта составила 10 миллионов рублей. Он будет функционировать на базе КамАЗа.

#Свердловская область#Здоровье#Врачи#Обследование#Диабет#Нижние Серги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика