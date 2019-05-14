Детский омбудсмен призвал увести детей с митинга в Екатеринбурге

По мнению детского омбудсмена вовлечение ребёнка в протесты является преступлением. Подобные акции, считает Мороков, небезопасны для детей и приучают их к тому, что все проблемы возможно решить только силовым методом. Также, подобными действиями взрослые закладывают ребёнку ненормальную модель поведения на долгие годы.