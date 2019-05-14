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Posted 14 мая 2019, 18:21

Published 14 мая 2019, 18:21

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Детский омбудсмен призвал увести детей с митинга в Екатеринбурге

14 мая 2019, 18:21
Уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков обратился к участникам протестных акции на месте строительства храма Святой Екатерины и призвал их не вовлекать в протестное движение несовершеннолетних детей, сообщают «Европейско-азиатские новости».

По мнению детского омбудсмена вовлечение ребёнка в протесты является преступлением. Подобные акции, считает Мороков, небезопасны для детей и приучают их к тому, что все проблемы возможно решить только силовым методом. Также, подобными действиями взрослые закладывают ребёнку ненормальную модель поведения на долгие годы.

У ребёнка создаётся ощущение, что исключается возможность компромиссов, переговоров и толерантного отношения к жизни,отметил чиновник.

Игорь Мороков также обратился к правоохранительным органам и призвал их уделять повышенное внимание безопасности несовершеннолетних детей, которые принимают участие в протестных акциях.

Напомним, в Екатеринбурге проходит вторая по счёту акция протеста против строительства храма Святой Екатерины. Пикетирование места стройки началось 13 мая, сейчас на месте событий начались первые задержания. Активисты несколько раз сносили забор, ограждающий сквер у Театра драмы и начали бросать в полицию куриные яйца, сопровождая свои действия политическими лозунгами.

#Общество#Новости УрФО#Дети#Свердловская область#Омбудсмен#Игорь Мороков#Акция протеста#Екатеринбург
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