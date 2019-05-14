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Posted 14 мая 2019, 05:50

Published 14 мая 2019, 05:50

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Свердловчанин проведет четыре месяца в колонии за долг по алиментам

14 мая 2019, 05:50
Житель Нижней Туры приговорен к четырем месяцам колонии строгого режима из-за долга по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Житель Нижней Туры задолжал алименты своему несовершеннолетнему ребенка, сумма долга составила порядка 500 тысяч рублей. Должнику было назначено административное наказание в виде 40 часов обязательных работ. Однако после этого мужчина не предпринял попыток погашения задолженности.

В отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (ст. 157 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Ранее в Екатеринбурге должник по алиментам лишился автомобиля «Нива Шевроле». Транспортное средство было передано на ответственное хранение бывшей супруге неплательщика до полного погашения задолженности.

#Общество#Свердловская область#Суд#Долг#Алименты
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