Свердловская область выделила более 2,4 миллиона на летний отдых детей

Posted 14 мая 2019, 09:26
Published 14 мая 2019, 09:26
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Планируется, что в Свердловской области в 2019 году более 400 тысяч детей отдохнут в летних лагерях, санаториях и на турбазах. Важная роль при обеспечении высокого уровня организации оздоровительной кампании отводится подготовке объектов и инфраструктуры. В частности, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. Специалисты проверят функциональность всех систем оповещения. Также отдельное внимание уделят организации питания.
Глава региона Евгений Куйвашев поручил свердловскому правительству и местным властям обеспечить качественное и надежное медицинское сопровождения в детских лагерях и безопасные перевозки детей.
Министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов заявил, что подготовка к оздоровительной кампании 2019 года приближается к завершающему этапу. В Свердловской области будут открыты 1,3 тысяч лагерей разных типов. Кроме того, шесть лагерей примут детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также воспитанников коррекционных школ и интернатов.