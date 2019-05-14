tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая 2019, 09:26

Published 14 мая 2019, 09:26

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Свердловская область выделила более 2,4 миллиона на летний отдых детей

14 мая 2019, 09:26
В Свердловской области на летний отдых детей в лагерях и санаториях в 2019 году выделено более 2,4 миллиона рублей, сообщает правительство региона.

Планируется, что в Свердловской области в 2019 году более 400 тысяч детей отдохнут в летних лагерях, санаториях и на турбазах. Важная роль при обеспечении высокого уровня организации оздоровительной кампании отводится подготовке объектов и инфраструктуры. В частности, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. Специалисты проверят функциональность всех систем оповещения. Также отдельное внимание уделят организации питания.

Глава региона Евгений Куйвашев поручил свердловскому правительству и местным властям обеспечить качественное и надежное медицинское сопровождения в детских лагерях и безопасные перевозки детей.

Министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов заявил, что подготовка к оздоровительной кампании 2019 года приближается к завершающему этапу. В Свердловской области будут открыты 1,3 тысяч лагерей разных типов. Кроме того, шесть лагерей примут детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также воспитанников коррекционных школ и интернатов.

#Дети#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Летний лагерь#Юрий Биктуганов#Оздоровление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика