Свердловская область выделила более 2,4 миллиона на летний отдых детей

Планируется, что в Свердловской области в 2019 году более 400 тысяч детей отдохнут в летних лагерях, санаториях и на турбазах. Важная роль при обеспечении высокого уровня организации оздоровительной кампании отводится подготовке объектов и инфраструктуры. В частности, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. Специалисты проверят функциональность всех систем оповещения. Также отдельное внимание уделят организации питания.