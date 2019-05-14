Водитель из Североуральска осужден за попытку дачи взятки инспектору ДПС

23 февраля 2019 года житель Североуральска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем и был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчина прошел медицинское освидетельствование. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Намереваясь избежать административного наказания, водитель предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 30 тысяч рублей. Не смотря на предупреждения инспектора об уголовной ответственности, мужчина положил денежные средства на приборную панель патрульного автомобиля.