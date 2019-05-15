В Нижнем Тагиле сгорел деревообрабатывающий цех на Индустриальной

Posted 15 мая 2019, 08:28
Published 15 мая 2019, 08:28
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Сообщение о возгорании в цехе деревообработки по адресу улица Индустриальная, 56 поступило в 7 часов утра. На площади 225 квадратных метров горел металлический ангар с находящимися в нем отходами производства. К моменту прибытия пожарных ангар горел открытым пламенем. В тушении пожара принимали участие 14 сотрудников МЧС на четырех единицах спецтехники. В 7.20 пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано в 10.23. В огне никто не пострадал.
В связи с происшествием организована проверка. В настоящий момент установлено, что собственник участка с ангаром находится в Азербайджане, объект был сдан в субаренду.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Кроме того, ангар не был оборудован системами оповещения и противопожарной автоматикой.
Днем ранее в Екатеринбурге сгорел цех по производству полиэтиленовых пакетов. Повреждены стены цеха, оборудование и готовая продукция. Сотрудники цеха не пострадали.