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Posted 15 мая 2019, 08:28

Published 15 мая 2019, 08:28

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Нижнем Тагиле сгорел деревообрабатывающий цех на Индустриальной

15 мая 2019, 08:28
На улице Индустриальной в Нижнем Тагиле 15 мая произошел пожар в деревообрабатывающем цехе, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о возгорании в цехе деревообработки по адресу улица Индустриальная, 56 поступило в 7 часов утра. На площади 225 квадратных метров горел металлический ангар с находящимися в нем отходами производства. К моменту прибытия пожарных ангар горел открытым пламенем. В тушении пожара принимали участие 14 сотрудников МЧС на четырех единицах спецтехники. В 7.20 пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано в 10.23. В огне никто не пострадал.

В связи с происшествием организована проверка. В настоящий момент установлено, что собственник участка с ангаром находится в Азербайджане, объект был сдан в субаренду.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Кроме того, ангар не был оборудован системами оповещения и противопожарной автоматикой.

Днем ранее в Екатеринбурге сгорел цех по производству полиэтиленовых пакетов. Повреждены стены цеха, оборудование и готовая продукция. Сотрудники цеха не пострадали.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пожарные#Цех
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