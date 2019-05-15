ВКонтакте запустит городские ленты новостей

«В начале лета мы запустим первую версию городских лент в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. И далее каждые несколько недель будем обновлять их, корректировать, улучшать. Осенью это будет совсем другой продукт, но в нём останется главное, что есть уже сейчас — стремление показать людям самые интересные новости, события и впечатления об их городе».