«Юникредит банк» отсудил у компаний «Реновы» 276 млн руб. и $8,45 млн

Posted 15 мая 2019, 05:18
Published 15 мая 2019, 05:18
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ) и ООО «ЕЗ-ОЦМ Трейд» задолжали банку денежные средства по договорам, заключенным в 2017 году.
Финансовые сложности у ЕЗОЦМ начались еще в 2018 году, как сообщает «Коммерсант», связано это с попаданием совладельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга в санкционный список. Известно, что иски к заводу предъявили также «Райффайзенбанк» и «Росбанк». Первый отсудил у завода 2 миллиона долларов, «Росбанк» заключил с должником мировое соглашение, по которому ЕЗОЦМ должен погасить долг в полном объеме до 2023 года.
Владелец аэропорта Кольцово, компании «Т-Плюс» и основатель «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 11,5 млрд долларов находится в списке Forbes.