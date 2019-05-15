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Posted 15 мая 2019,, 16:19

Published 15 мая 2019,, 16:19

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жильцам домов у Тагильского пруда бесплатно установят шумозащитные окна

15 мая 2019, 16:19
С 8 июня в Нижнем Тагиле начнут проведение замеров окон в рамках шумозащитных мероприятий по проекту строительства моста через Тагильский пруд, сообщает пресс-служба администрации города.

Шумозащитные мероприятия предусмотрены в рамках проекта по строительству автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Они включают замеры существующих окон, замену окон на шумозащитные с вентилируемыми клапанами в жилых домах, прилегающих к территории объекта.

Работы пройдут в период с 8 июня по 9 июня с 10:00 до 21:00 – на левом берегу пруда. С 9 июня по 16 июня в рабочие дни с 16:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00 – на правом берегу пруда.

Горожане могут задать все вопросы, связанные с проведением шумозащитных мероприятий, в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» по телефону 8 (3435) 42-11-25.

13 мая состоялось подписание трехстороннего соглашения между замгубернатора региона Алексеем Орловым, вице-президентом ЕВРАЗа и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. ЕВРАЗ выделили на социально-экономическое развитие Нижнего Тагила 1 млрд 900 млн рублей. 1 млрд 279 млн рублей будут направлены на строительство моста.

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#Общество#Нижний Тагил#Мост#Замена окон#Замеры#Тагильский
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