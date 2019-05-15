Жильцам домов у Тагильского пруда бесплатно установят шумозащитные окна

Работы пройдут в период с 8 июня по 9 июня с 10:00 до 21:00 – на левом берегу пруда. С 9 июня по 16 июня в рабочие дни с 16:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00 – на правом берегу пруда.