СКР отрицает причастность наркоманов к убийству подростка в Первоуральске

Posted 16 мая 2019,, 12:42
Published 16 мая 2019,, 12:42
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По версии Следственного комитета, смерть мальчика не связана с криминальной деятельностью. Дело возбудили для выяснения обстоятельств происшествия следственным путем, подчеркнуло ведомство. Точную причину гибели подростка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что тело юноши обнаружили 10 мая. Очевидцы утверждали в соцсетях, что на подростка напала компания наркоманов и забила его до смерти. Знакомый погибшего написал, что полиция поймала одного из подозреваемых.
Умер, потому что, когда его избивали, кто-то из токсикоманов пнул ему по кадыку, от чего он начал задыхаться, затем задохнулся и умер, написала в соцсети знакомая погибшего.
Мать подростка рассказала изданию Shaytanka.ru, что в морге ей не дали заключения о смерти, так как патологоанатом был занят. Женщина знает о драке только со слов друзей погибшего.
Напомним, что это не первый случай подростковой преступности в Свердловской области. 10 августа 2018 года группа молодых людей убила 20-летнего инвалида.