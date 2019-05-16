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Posted 16 мая 2019,, 12:42

Published 16 мая 2019,, 12:42

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

СКР отрицает причастность наркоманов к убийству подростка в Первоуральске

16 мая 2019, 12:42
В Первоуральске возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, которого в соцсетях считают убитым группой молодых людей. Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии Следственного комитета, смерть мальчика не связана с криминальной деятельностью. Дело возбудили для выяснения обстоятельств происшествия следственным путем, подчеркнуло ведомство. Точную причину гибели подростка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что тело юноши обнаружили 10 мая. Очевидцы утверждали в соцсетях, что на подростка напала компания наркоманов и забила его до смерти. Знакомый погибшего написал, что полиция поймала одного из подозреваемых.

Умер, потому что, когда его избивали, кто-то из токсикоманов пнул ему по кадыку, от чего он начал задыхаться, затем задохнулся и умер, написала в соцсети знакомая погибшего.

Мать подростка рассказала изданию Shaytanka.ru, что в морге ей не дали заключения о смерти, так как патологоанатом был занят. Женщина знает о драке только со слов друзей погибшего.

Напомним, что это не первый случай подростковой преступности в Свердловской области. 10 августа 2018 года группа молодых людей убила 20-летнего инвалида.

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#Происшествия#Первоуральск#Следственный комитет#Свердловская область#Подростки#Следствие#СКР#Подростковая преступность
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