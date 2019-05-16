tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2019, 08:24

Published 16 мая 2019, 08:24

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Уголовное дело возбуждено из-за массовой гибели рыбы в реке Пышма

16 мая 2019, 08:24
Уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» возбуждено из-за массовой гибели рыбы в реке Пышма, сообщает прокуратура Свердловской области.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению о массовой гибели рыбы в реке Пышма. В ходе проверки установлено, что на правобережье реки Пышма (между поселками Становой и Старопышминск) неустановленные граждане засыпали протоку, что и привело к гибели рыбы. Ущерб, причиненный водным ресурсам, оценивается в 1,1 миллиона рублей.

Результаты проверки направлены в следственные органы. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Напомним, что сообщение о массовой гибели рыбы поступило 18 марта 2019 года. Была организована прокурорская проверка с привлечением экспертов госконтроля по надзору и охране водных ресурсов.

#Здоровье#Уголовное дело#Река#Рыба#Пышма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика