В Нижнем Тагиле начались диагностика и ремонт дорог по нацпроекту БКАД

Первую часть работы саратовская компания начала 15 мая в Дзержинском районе и планирует закончить её в течение недели. Диагностика будет проходить в ночные часы, так как лаборатория должна двигаться со скорость 50 км/ч. К 20 июня «Инфраструктура» должна предоставить данные анализа, а осенью специалисты компании приедут еще раз, чтобы диагностировать отремонтированные за лето 24 участка. По словам представителя компании, саратовцы занимаются диагностикой дорог на протяжении семи лет, а в данный момент их специалисты работают также в Самарской, Пензинской, Воронежской областях и Пермском крае.