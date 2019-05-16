Житель Качканара приговорен к 7 годам колонии за убийство собутыльника

Следствием установлено, что 1 января 2019 года житель Качканара находился у себя дома со своим товарищем. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент хозяину квартиры надоело застолье, и он попросил гостя удалиться. Однако товарищ не спешил покидать помещение, кроме того, стал негативно высказываться в адрес бывшей супруги собутыльника. Разозлившись, хозяин квартиры взял хозяйственный нож и нанес им удар оппоненту. Последний от полученной травмы скончался на месте через непродолжительное время.