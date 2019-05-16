Житель Качканара приговорен к 7 годам колонии за убийство собутыльника

Posted 16 мая 2019, 06:42
Published 16 мая 2019, 06:42
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Следствием установлено, что 1 января 2019 года житель Качканара находился у себя дома со своим товарищем. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент хозяину квартиры надоело застолье, и он попросил гостя удалиться. Однако товарищ не спешил покидать помещение, кроме того, стал негативно высказываться в адрес бывшей супруги собутыльника. Разозлившись, хозяин квартиры взял хозяйственный нож и нанес им удар оппоненту. Последний от полученной травмы скончался на месте через непродолжительное время.
Злоумышленник выкинул нож в окно и покинул место преступления, однако вскоре вынужден был вернуться домой, где его и задержали правоохранители. В отношении жителя Качканара было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (105 УК РФ).
Решением суда мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда он должен выплатить 500 тысяч рублей семье убитого.
Ранее сообщалось, что в поселке Лобва под Ивделем молодой человек подозревается в убийстве собственной матери, совершенном по мотивам компьютерной игры.