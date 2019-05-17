Ковры и ламинат арестовали у предпринимательницы из Новоуральска

Posted 17 мая 2019, 06:32
Published 17 мая 2019, 06:32
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Женщина накопила задолженность по налогам, в связи с этим судебные приставы посетили помещение, в котором должница ведет предпринимательскую деятельность. В счет уплаты задолженности была изъята выручка из кассы. Однако суммы не хватило для полного погашения задолженности. Судебными приставами был наложен арест на товар в магазине, в частности речь идет о коврах и ламинате.
Товар оставлен на хранение в торговой точке, однако без права реализации до момента полного погашения долга. Женщина обещала в течение 10 дней выплатить денежные средства.
В Екатеринбурге уголовное дело было заведено на директора предприятия, пытавшегося скрыть восемь миллионов рублей, чтобы не платить многомиллионный долг по налогам и сборам.