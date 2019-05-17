Житель Пригородного района предстанет перед судом за ложный донос

Выяснилось, что накануне заявитель в компании малознакомых людей распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, компания решила съездить в магазин. Уже у торговой точки между заявителем и собутыльником произошел конфликт, в ходе которого владелец автомобиля толкнул оппонента, тот упал и получил ссадину. После этого мужчины затаили друг на друга обиду. В этот момент к магазину подъехал другой автомобиль. Водитель попросил мужчин отогнать свое транспортное средство, которое мешает ему припарковаться. Во время маневра нетрезвый водитель отечественного авто задел чужую машину. Мужчина попытался скрыться, однако ему помешал его знакомый. Автовладельцу пришлось договариваться с хозяином пострадавшего авто. Мужчины мирно решили вопрос, договорившись о компенсации.