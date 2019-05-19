Свердловский омбудсмен заявила о нарушениях во время задержания в сквере у Драмы

Уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что во многих случаях при задержании противников строительства храма в сквере у Драмтеатра екатеринбургская полиция действовала с нарушениями закона, сообщает «Эхо Москвы».

Омбудсмен заявила, что намерена разобраться во всех случаях задержания граждан, которые прошли с нарушениями их прав и требований закона. Также Мерзлякова уверила, что следит за судьбой всех задержанных на акциях протеста. Пик протестных акций пришёлся на 14 и 15 мая. В эти дни полиция произвела несколько десятков задержаний среди противников строительства храма. 16 мая действия силовиков получили одобрения из Кремля, а задержанных решением суда отправили в СИЗО на срок от трёх до десяти суток.