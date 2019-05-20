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Posted 20 мая 2019, 04:44

Published 20 мая 2019, 04:44

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

При пожаре в Нижнем Тагиле пострадали трое взрослых и ребёнок

20 мая 2019, 04:44
Трое взрослых и ребенок пострадали 19 мая при пожаре в общежитии на улице Юности в Нижнем Тагиле.

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, пожар произошел в квартире на первом этаже дома. Пожарные с помощью специальных устройств эвакуировали 20 человек, среди них — пять детей. При помощи пожарной лестницы спасены 16 человек, среди которых также пять детей. 109 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. При пожаре пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Мужчина 1962 года рождения доставлен в тяжелом состоянии в токсикоцентр, женщина 1956 года рождения госпитализирована в пульмонологию,сообщили корреспондентам TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Тушение пожара было осложнено конструктивными особенностями здания, способствующими быстрому распространению огня. Жители дома оказались в «дымовой ловушке». Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В ликвидации возгорания принимали участие 39 спасателей и 11 единиц специализированной техники.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Общежитие#Пострадавшие
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