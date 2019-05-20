При пожаре в Нижнем Тагиле пострадали трое взрослых и ребёнок

Posted 20 мая 2019, 04:44
Published 20 мая 2019, 04:44
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, пожар произошел в квартире на первом этаже дома. Пожарные с помощью специальных устройств эвакуировали 20 человек, среди них — пять детей. При помощи пожарной лестницы спасены 16 человек, среди которых также пять детей. 109 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. При пожаре пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
Мужчина 1962 года рождения доставлен в тяжелом состоянии в токсикоцентр, женщина 1956 года рождения госпитализирована в пульмонологию,сообщили корреспондентам TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Тушение пожара было осложнено конструктивными особенностями здания, способствующими быстрому распространению огня. Жители дома оказались в «дымовой ловушке». Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В ликвидации возгорания принимали участие 39 спасателей и 11 единиц специализированной техники.
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.