tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 мая 2019, 08:04

Published 21 мая 2019, 08:04

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Дума Екатеринбурга отказалась от самороспуска из-за пикетов у Храма-на-Драме

21 мая 2019, 08:04
На заседании 21 мая депутаты гордумы Екатеринбурга отказались от самороспуска из-за пикетов у Храма-на-Драме, пишет Ура.ру.

Предложение о самороспуске выдвинули представители КПРФ, однако остальные депутаты отказались от данной инициативы. За самороспуск проголосовали только три человека: Римма Скоморохова, Роман Ступников и Олег Гордеев.

Скоморохова сообщила, что действующий состав думы Екатеринбурга неспособен принимать решения, основываясь на мнении горожан, что и привело к пикетам у Театра драмы. Коммунистка отметила, что акции протеста нанесли урон репутации Екатеринбурга, и за это ответственны депутаты.

Депутат от «Справедливой России» Александр Колесников сообщил, что не согласен с предложением, так как за роспуском думы последуют новые выборы, которые влекут за собой финансовые издержки.

Предложение коммунистов не поддержал и депутат от партии «Яблоко».

Вчера наметился маленький мостик к миру и согласию, возник диалог. Вопрос, который поставили коллеги — будет его разрушать,сказал Константин Киселев.

Напомним, что 20 мая мэрия Екатеринбурга предложила горожанам самостоятельно выбрать место для строительства храма.

#Политика#Новости УрФО#Депутаты#Храм#Дума#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика