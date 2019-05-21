Дума Екатеринбурга отказалась от самороспуска из-за пикетов у Храма-на-Драме

Скоморохова сообщила, что действующий состав думы Екатеринбурга неспособен принимать решения, основываясь на мнении горожан, что и привело к пикетам у Театра драмы. Коммунистка отметила, что акции протеста нанесли урон репутации Екатеринбурга, и за это ответственны депутаты.