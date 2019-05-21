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Posted 21 мая 2019, 18:53

Published 21 мая 2019, 18:53

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Екатеринбургский депутат уволился с поста директора «Спецавтобазы» спустя 5 месяцев

21 мая 2019, 18:53
Депутат Екатеринбургской городской думы Георгий Вихарев, который с декабря 2018 года занимал пост директора ЕМУП «Спецавтобаза», уволился. В качестве причины он указал то, что выполнил все поставленные перед ним задачи, сообщает E1.

Самой главной из поставленных задач Вихарев считал подготовку предприятия к началу мусорной реформы.

Предприятию был нужен антикризисный менеджер, способный в самые сжатые сроки выявить все мешающие нормальной работе проблемы и найти простые, но эффективные пути их решения. Наша команда смогла предложить такие решения за минимально возможные сроки, пояснил депутат.

Предыдущие руководители, по его мнению, представляли интересы ранее работавшей мэрии Екатеринбурга и планово разрушали предприятие и созданную на его основе инфраструктуру, необходимую для вывоза ТБО.

Получить оперативный комментарий по факту увольнения у Григория Вихарева журналисты не смогли. Депутат на телефонные звонки не отвечает.

#Общество#Новости УрФО#Городская дума#Увольнение#Депутат#Руководитель#Вывоз мусора#Екатеринбург#Мусорная реформа#Спецавтобаза
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