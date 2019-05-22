Кремль: в конфликте вокруг Храма-на Драме в Екатеринбурге поставлена точка

Posted 22 мая 2019, 13:20
Published 22 мая 2019, 13:20
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
По мнению Магомедова, спор возник из-за того, что администрация города недостаточно внимательно изучила настроение и пожелания жителей Екатеринбурга.
Нужно поступать так, как нас ориентирует президент: все решения органов власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Естественно, строительство храма будет в том месте, где горожане посчитают нужным,подчеркнул Магомедсалам Магомедов.
Напомним, что в Екатеринбурге в течении нескольких дней шли акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере Театра драмы. Администрация города предложила жителям самим выбрать альтернативные места строительства. После этого стройка прекратилась и 20 мая был демонтирован забор вокруг стройплощадки.