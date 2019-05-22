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Posted 22 мая 2019, 13:20

Published 22 мая 2019, 13:20

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

Кремль: в конфликте вокруг Храма-на Драме в Екатеринбурге поставлена точка

22 мая 2019, 13:20
Замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что все вопросы по регулированию конфликта вокруг сквера в Екатеринбурге решены – жители города сами выберут место для строительства храма Святой Екатерины, сообщает Ура.ру.

По мнению Магомедова, спор возник из-за того, что администрация города недостаточно внимательно изучила настроение и пожелания жителей Екатеринбурга.

Нужно поступать так, как нас ориентирует президент: все решения органов власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Естественно, строительство храма будет в том месте, где горожане посчитают нужным,подчеркнул Магомедсалам Магомедов.

Напомним, что в Екатеринбурге в течении нескольких дней шли акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере Театра драмы. Администрация города предложила жителям самим выбрать альтернативные места строительства. После этого стройка прекратилась и 20 мая был демонтирован забор вокруг стройплощадки.

#Политика#Новости УрФО#Храм#Сквер#Митинг#Екатеринбург
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