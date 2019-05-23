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Posted 23 мая 2019, 10:44

Published 23 мая 2019, 10:44

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Кремль не планирует вмешиваться в конфликт вокруг Храма-на-Драме

23 мая 2019, 10:44
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует вмешиваться в конфликт вокруг Храма святой Екатерины в Екатеринбурге.

Песков пояснил, что результаты опросов ВЦИОМ «продемонстрировали картину, которую продемонстрировали». Далее Кремль не видит необходимости вмешиваться в процесс. Песков отметил, что сейчас идут переговоры между верующими, активистами, властью, в результате будет принято некое решение. Оно, по мнению пресс-секретаря, находится в ведении региональных властей и администрации города.

Напомним, что 22 мая губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что Храм святой Екатерины не будут строить в Театральном сквера. А сегодня, 23 мая, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с православными активистами заявил о том, что не намерен отказываться от Театрального сквера, как одного из мест для строительства храма.

Противостояние у Храма-на-Драме началось 13 мая, погасить общественное недовольство удалось после вмешательства Кремля. Тогда президент России Владимир Путин отметил, что конфликт можно решить путем голосования. В настоящий момент на сайте мэрии Екатеринбурга ведется прием предложений по новому месту для храма.

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#Храм#Кремль#Дмитрий Песков#Екатеринбург#Новости УрФО#Конфликт вокруг Храма-на-Драме#Общество
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