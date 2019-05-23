Кремль не планирует вмешиваться в конфликт вокруг Храма-на-Драме

Напомним, что 22 мая губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что Храм святой Екатерины не будут строить в Театральном сквера. А сегодня, 23 мая, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с православными активистами заявил о том, что не намерен отказываться от Театрального сквера, как одного из мест для строительства храма.