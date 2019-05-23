На Урале женщина обвинила врачей в смерти 10-месячного сына

11 мая ребенку не стало лучше, женщина вызвала скорую помощь и потребовала госпитализацию в Белоярскую районную больницу. Там ребенку сделали жаропонижающий укол и отправили женщину с малышом домой. Уже дома мальчику стало хуже, появились признаки обезвоживания, началась рвота. Мать снова поехала в больницу. Когда ребенка приняли, он уже был, со слов матери, в тяжелом состоянии. 12 мая малыша поместили в реанимацию, а потом транспортировали в ОКБ Екатеринбурга. Там ребенок скончался.