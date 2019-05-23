В Екатеринбурге на Плотинке в павильоне «Машина времени» выставили Delage DMN

Posted 23 мая 2019, 08:05
Published 23 мая 2019, 08:05
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Выставка «Машина времени» в центре уральской столицы является этапом автофестиваля «В движении», который проходит перед ретроралли «Кубок Урала». Гонка на ретроавтомобилях в Екатеринбурге стартует 13 июля.
Автомобиль Delage DMN был выпущен в 1929 году французской фирмой, которая занималась производством эксклюзивных и спортивных машин. Всего было выпущено 897 автомобилей этой марки.
Выставленный на Плотинке автомобиль является частью экспозиции Музея автомобильной техники в Верхней Пышме.
Delage DMN имеет шестицилиндровый мотор мощностью 80 лошадиных сил. Он мог набирать скорость до 115 км/ч. Кузов выставленного авто был произведен в ателье Figoni по индивидуальному заказу бельгийского дипломата Веттера.