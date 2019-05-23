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Posted 23 мая 2019, 04:06

Published 23 мая 2019, 04:06

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

В Екатеринбургской епархии объяснили результаты опроса ВЦИОМ «перегретостью общества»

23 мая 2019, 04:06
По мнению представителей Екатеринбургской епархии результаты опроса ВЦИОМа по поводу строительства Собора святой Екатерины в сквере за Драмтеатром являются некорректными и отражают недавнюю «перегретость общества», сообщает интернет-издание Znak.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 74% респондентов из числа жителей Екатеринбурга считают сквер у Драмтеатра неудачным местом для строительства храма. Однако по мнению екатеринбургской епархии, опрос был проведен в неудачное время, именно поэтому его результаты не отражают действительности.

Это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю «перегретость» общества, завили в пресс-службе епархии.

В настоящий момент Фонд святой Екатерины готовит масштабную презентацию проекта храма, цитирует Znak пресс-службу епархии.

После публикации результатов опроса губернатор Евгений Куйвашев попросил исключить сквер за Драмтеатром из списка мест для строительства храма в опросе горожан.

Напомним, жители Екатеринбурга организовали акцию протеста после того, как вокруг сквера 13 мая появился забор. Горожане устраивали акции протеста в течение недели. За данный период были задержаны около 100 человек. После того как президент России призвал свердловские власти прислушаться к мнению общественности и провести опрос по поводу места строительства храма, забор был демонтирован. Администрация принимает предложения горожан относительно альтернативного места для строительства Собора святой Екатерины.

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