В Екатеринбургской епархии объяснили результаты опроса ВЦИОМ «перегретостью общества»

Напомним, жители Екатеринбурга организовали акцию протеста после того, как вокруг сквера 13 мая появился забор. Горожане устраивали акции протеста в течение недели. За данный период были задержаны около 100 человек. После того как президент России призвал свердловские власти прислушаться к мнению общественности и провести опрос по поводу места строительства храма, забор был демонтирован. Администрация принимает предложения горожан относительно альтернативного места для строительства Собора святой Екатерины.