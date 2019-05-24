Глава счетной палаты стал самым богатым муниципальным служащим в Нижнем Тагиле

Самым богатым муниципальным служащим стал председатель счетной палаты Валерий Платунов. Он задекларировал 1,9 млн рублей, также во владении Платунова автомобиль Mitsubishi ASX, два участка земли, два дома, две квартиры и два гаража. Супруга главы счетной платы в прошлом году заработала более 1 млн рублей и купила автомобиль Nissan Х-Trai.